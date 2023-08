Giorgia, dovrebbe seguire più i consigli di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica ...un video il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo...famiglie che hanno già ricevuto l'sms dall'Inps si ritroverà priva sia dell'assegno sia del nuovo supporto diper i corsi di formazione." Cosí il co - portavoce di Europa Verde Angelo......hanno già ricevuto l'sms dall'Inps si ritroverà priva sia dell'assegno sia del nuovo supporto diper i corsi di formazione'. Così in una nota il co - portavoce di Europa Verde, Angelo, ...

Bonelli: “Meloni ascolti più il Papa e Mattarella sui migranti” Globalist.it

Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.critica il governo Meloni ...Meloni, per dire, si deve guardare sia da Schlein, Conte, Landini, Bonelli e Magi ma anche da Salvini e Tajani.