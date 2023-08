Bolognamania | a rilento ma qualcosa si muove

(Di domenica 27 agosto 2023) Come un’automobile col motore diesel, il Bologna ci ha messo un po’ a scaldarsi e partire in questa sessione estiva di calciomercato....

Commenta per primo Come un'automobile col motore diesel, il Bologna ci ha messo un po' a scaldarsi e partire in questa sessione estiva di calciomercato. Infatti, dopo le grosse cessioni di Arnautovic ...Commenta per primo Come un'automobile col motore diesel, il Bologna ci ha messo un po' a scaldarsi e partire in questa sessione estiva di calciomercato. Infatti, dopo le grosse cessioni di Arnautovic ...