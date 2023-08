Bologna furioso per un rigore non dato contro la Juve. Bufera social: "Vergogna!" Corriere dello Sport

Minuto 71 di Juve-Bologna: Thiago Motta non prende bene la scelta dell’arbitro Di Bello di non fischiare un rigore in favore del Bologna dopo un contrasto tra Iling-Junior e Ndoye in area della Juve.L'arbitro Di Bello valuta il contatto in area Iling-Ndoye regolare, scatenando la furia di Thiago Motta e del web ...