Bologna | Dominguez è distratto dal mercato | niente Juve per lui

(Di domenica 27 agosto 2023) In casa, capitanè quasi un caso. Il centrocampista è infatti a rischio per la gara con la: Motta lo vede...

Ilper ora ci lavora con la formula del prestito ma e chiaro che cessioni importanti (Barrow eappunto, oltre a Van Hoijdonk) potrebbero aprire a un tesoretto importante. Lo scrive ...Secondo la Gazzetta dello Sport, non sarà garantita la presenza di di Nicolasdal primo minuto di Juventus -. Il motivo sarebbe la distrazione del capitano rossoblu, deconcentrato dal mercato . Il centrocampista, cercato da Galatasaray e dal Nottingham Forest ,...Su tutti è segnato in rosso il nome didal, profilo che stuzzica anche la fantasia del Nottingham Forest in Premier League. Il Milan per trovare l'intesa con i felsinei e battere la ...

Bologna, capitan Dominguez a rischio con la Juve: Motta lo vede distratto dal mercato TUTTO mercato WEB

Il punto su Freuler e Dominguez Remo Freuler ha già un accordo da giorni con il Bologna e per lui è già scontato che la prossima stagione possa giocare con indosso la maglia rossoblù; diversa è la ...Oggi 27 agosto alle ore 18:30 la Juventus ospiterà il Bologna nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino per la 2ª giornata di Serie A. Dopo aver annichilito l’Udinese nel primo turno, la compagine ...