BILD – Lindstrom al Napoli | pronte le visite mediche

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 agosto 2023) Jesperalil giocatore è pronto a sostenere lea Roma già lunedì. Clamorosa notizia di calciomercato per il. Secondo quanto riferisce lasarà un nuovo giocatore del, tutto fatto tra le due società.vistecologgi è rimasto in panchina nella sfida tra Enitracht Francoforte e Mainz e non è stato inserito nemmeno per cercare di sbloccare la partita, terminata sul pareggio. Ricordiamo cheè uno dei punti di forza della squadra tedesca. Secondo la prestigiosa testatailha acquistato, il giocatore ...