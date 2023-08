Biasin | «Lukaku | credo che non abbia contemplato ipotesi di tornare all’Inter Lui…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023) Fabrizioha parlato del comportamento dell’attaccante belga Romelucon l’Inter (e non solo).– Queste le parole di Fabriziosul mancato ritorno di Romelunel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva. «Il comportamento dinon è piaciuto a nessuno in casa Inter. Nel momento in cui tu vai a trattare il giocatore con il Chelsea, trovi una sorta di accordo, però poi il giocatore nel frattempo lavora per andare altrove quella è una trattativa chiusa. Ma poi c’è un’altra cosa da dire: io nonchecontattato l’Inter perché pensava di. Iochenon ...