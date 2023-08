Beyoncé fa una richiesta ai fan e alcuni siti vanno in esaurimento scorte

Leggi su biccy

(Di domenica 27 agosto 2023)chiede, i fan eseguono e mandanoin. Il prossimo 4 settembre la cantante celebrerà il suo compleanno in tour e per l’occasione ha chiesto ai fan di andare al suo concerto con abiti cromatici per far diventare la platea una “discoteca umana”. Unaestesa a tutti i concerti che terrà nella “stagione della vergine” che ha entusiasmato i fan che si sono riversati online alla ricerca di abiti e accessori argentati. Cappelli, guanti, magliette: è andato tutto a ruba.asks fans to wear their best silver fashions to the ‘RENAISSANCE WORLD TOUR’ from August 23-September 22 to celebrate Virgo season. pic.twitter.com/XNtxdXw2Ls — Pop Crave (@PopCrave) August 23, 2023 Etsy, noto sito in cui molti negozianti e privati ...