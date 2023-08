Beto è arrivato a Liverpool | questione di ore per il passaggio all'Everton

(Di domenica 27 agosto 2023) È atterrato da poco meno di un'ora aNorberto, che come racconta The Athletic ha cominciato pochi minuti fa le sue...

Nessun accenno al mercato - conin viaggio verso Liverpool, sponda Everton - , ma le parole di ... "Da quando è, la Salernitana ha sviluppato un'identità ben precisa. Contro la Roma si è ...I numeri dicon l'Udineseall' Udinese nell'estate del 2021 dal Portimonense , il portogheseha collezionato in totale 22 gol (11 nella Serie A 2021 - 2022, 10 in quella 2022 - ...... le ultime sull'UdineseUdinese protagonista di questo rush finale di mercato:diretto all'... #Frosinone in netto vantaggio nella corsa al giocatore , ma èieri il sondaggio del #...

Beto, visite mediche con l'Everton: all'Udinese oltre 30 milioni Goal.com

È atterrato da poco meno di un'ora a Liverpool Norberto Beto, che come racconta The Athletic ha cominciato pochi minuti fa le sue visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l'Everton, c ...Come riportato da The Athletic, Beto è arrivato a Liverpool da poco meno di un'ora e ha iniziato da poco le visite mediche, prima di firmare il contratto con l'Everton, che ha raggiunto nei giorni ...