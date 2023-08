Benfica | Di Maria è una certezza | ancora in gol | Juve dimenticata

Ma ho scelto il cuore e sono ritornato al. Sono davvero grato al club e ai tifosi per l'... Diin bianconero ma non è mai sostituito Una volta consumato l'addio dalla Juventus, in molti ...Erano offerte incredibili, ma ho scelto con il cuore e non con i soldi, ho scelto il". Così Angel Dicommenta la sua scelta di rifiutare le offerte degli arabi e di tornare al... Lazio); Zakaria (c, Monaco); Rovella (c, Lazio); Barrenechea (c, Frosinone); Ranocchia (c, Empoli); Aké (c, Udinese); De Winter (d, Genoa); Arthur (c, Fiorentina); Di(a,) f.c.; ...

Liga Portugal, i risultati: Di Maria ancora a segno, il Benfica vince di ... TUTTO mercato WEB

E' servita un'intervista con 'No Veo la Hora' in Argentina all'ex giocatore della Juventus Angel Di Maria per rivelare la propria verità sull'anno trascorso in bianconero e sul mancato rinnovo di ...Dalle parole polemiche di Angel Di Maria alle dichiarazioni di Montemurro sulle Women: tutte le notizie del giorno sulla Juve.