Belen Rodriguez e la storia con Elio Lorenzoni | lei interviene e replica alle critiche | frecciatina agli hater?

(Di domenica 27 agosto 2023)ednon si nascondono più. Terminata per l’ennesima volta lad’amore con il marito Stefano De Martino, la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare velocemente pagina. Nella sua vita (e nel suo cuore), sarebbe già entrato un nuovo uomo, l’imprenditore brescianoe lacon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ed Elio Lorenzoni non si nascondono più. Terminata per l'ennesima volta la storia d'amore con il marito Stefano De Martino , la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare velocemente ...Aveva fatto esplodere letteralmente i social. L'ultimo post di, dove la bella argentina cavalcava al tramonto in compagnia di Elio Lorenzoni, era stato letto da moltissimi fan come la conferma definitiva. Elio estanno davvero insieme. E ...Ancora una voltasi trova al centro del gossip . Ad accendere la polemica questa volta è stato l 'ultimo post condiviso dalla showgirl argentina sui social. Le immagini pubblicate sul suo profilo ...

Belen, dopo l'addio a Mediaset approda a Sky L'ultima indiscrezione Tuttosport

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più. Terminata per l’ennesima volta la storia d’amore con il marito Stefano De Martino, la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare velocemente ...Ma adesso è giunta l'ora per lei di pensare al suo futuro in televisione. Belen Rodriguez tra l'addio a De Martino e l'incontro con Elio Lorenzoni. Sfogo social: «Non siete me» Belen dimentica Stefano ...