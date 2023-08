Beach volley | World Tour 2023 Alfieri Krumins quinti a Brno! E’ festa austriaca non solo a Baden

(Di domenica 27 agosto 2023)quint, Windish/Marchetto noni: questo il bottino delle coppie azzurre impegnate a Brno in un week end dove si gioca o si è giocato anche ain Austria, ad Al Alamein in Egitto e a Seoul in Corea. BRNOhanno sfiorato l’impresa di centrare l’accesso in semifinale chiudendo al quinto posto il Future in Repubblica Ceca. la coppia italiana ha vinto la sfida dentro o fuori contro gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven con un sofferto 2-0 (21-16, 24-22). negli ottavi di finale gli azzurri hanno vinto la battaglia da oltre un’ora contro i cechi Trousil/Westphal (Cze) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) e poi invece hanno perso la sfida tiratissima contro un’altra coppia ceca, Dumek/Sedlak, brava a rimontare dopo aver perso il primo set in volata: 2-1 (21-23, 21-17, 15-13). Un pizzico di ...

...agli ordini di coach Capozziello lunedì 28 agosto presso lo stabilimento balneareOne di Brindisi per un primo contatto cui seguirà una sessione di allenamento in piscina. L'Aurora...Negli impianti dello stabilimento balneare Zoccoha preso il via il torneo organizzato da Pianetaper ricordare due persone che non perdevano mai occasione per fare una partitella ...Spazio anche alle Nazionali di, maschile e femminile, impegnate negli Europei. In pedana ... ItalianoSprint (diretta) da Salerno Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 11:...

Vasto al centro del Beach Volley: giornata decisiva per il campionato Zonalocale

Ancora un’importante conferma in casa Aurora Volley Brindisi. Infatti a pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica previsto per lunedì 28 agosto, ...Il circuito del Beach Pro Tour 2023 è il più importante al mondo per la disciplina, parteciperanno i migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale. In Italia si ...