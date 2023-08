Basket | Pozzecco espulso ai Mondiali | cosa ha fatto contro la Repubblica Dominicana

(Di domenica 27 agosto 2023) Era nell’aria sin dal primo quarto e alla fine è statoGianmarco, costretto ad abbandonare la sua panchina nei minuti finali del secondo quarto quando la sua Italia era avanti di sei sullanella seconda partita deidi2023 Il capoallenatore dell’Italè stato buttato fuori per il terzo tecnico ricevuto dalla panchina azzurra. Il primo tecnico è arrivato nel primo quartola panchina per proteste. Secondo tecnico stavoltaquasi al termine del primo quarto per le proteste troppo evidenti del coach azzurro dopo il canestro di Montero. Il vaso trabocca durante il secondo quarto: altro sfondamento non fischiato a Towns, fallo segnalato a ...

MANILA (Filippine) - Dopo il brillante esorsio contro l'Angola, l'Italia discende in campo per la seconda sfida dei Mondiali contro la Repubblica Dominicana. All'Araneta Coliseum di Quezon il quintetto azzurro è chiamato ad affrontare un ostacolo significativo ...Il programma, l'orario e come vedere in diretta Italia - Repubblica Dominicana , sfida valida come seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali 2023 di. Gli Azzurri di coachsono usciti vittoriosi dalla partita d'esordio, in cui sono riusciti a domare un'arrembante Angola, e ora cercano un altro successo per blindare il passaggio al ......giornata del Gruppo A dei Mondiali 2023 di. Di scena la partita che chiude il primo round della fase a gironi: ostacolo assolutamente da non sottovalutare per gli Azzurri di coach, ...

Mondiali Basket, Pozzecco sfida Pacquiao e diventa virale. Banchero trascina gli Usa: Paolo è tanta roba Virgilio Sport

Gianmarco Pozzecco ha ricevuto un doppio tecnico, venendo espulso prima della fine del primo quarto del 2° match ai Mondiali di basket dell’Italia contro i dominicani. Subito dopo si scatena la furia ...Si chiude a 2.20 dalla fine del secondo quarto la partita di Gianmarco Pozzecco alla guida di Italbasket contro la Repubblica Dominicana Si chiude a 2.20 dalla fine del secondo quarto la partita di ...