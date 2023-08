Basket | Italia-Repubblica Dominicana 82-87 | gli azzurri si svegliano tardi | Mondiale in salita

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Ildell’Italsi complica già dopo la seconda partita. Glicadono contro laper 87-82 in una partita giocata malissimo dalla squadra di Pozzecco (espulso poco prima dell’intervallo), con gliche si sono svegliati solo nei minuti finali, cercando una disperata ed impossibile rimonta. Adesso servirà vincere con le Filippine per continuare il cammino iridato. Il 7/29 da tre punti è ancora una statistica disastrosa per l’attacco azzurro. Non bastano i 17 punti di Marco Spissu, quasi tutti nel finale di match. Tredici punti per Simone Fontecchio (1/8 da tre e 4/15 dal campo). In doppia cifra anche Giampaolo Ricci (12) e Achille Polonara (10). Laè trascinata da un Karl-Anthony Towns ...