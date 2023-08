Basket | cosa cambia all’Italia con la sconfitta delle Filippine? Gli scenari per prima e seconda fase

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Il Mondiale diper l’Italia è diventato terribilmente in salita dopo l’imprevista (ma non del tutto sorprendente)contro la Repubblica Dominicana, compagine che aveva estromesso dalla rassegna iridata l’Argentina vice-campione in carica. Nel successivo match del gruppo B i padroni di casasi sono arresi per 80-70 all’Angola: un risultato che ha ulteriormente mischiato le carte.PER L’ITALIA NELLACON LAÈ un’ipotesi che non vorremmo contemplare, eppure si è creata una situazione in cui gli azzurri potrebbero avanzare allaanche perdendo due partite su tre. Ciò accadrebbe nel ...