Barcellona | Marcos Alonso in orbita Manchester United

Alonso tesseratoIn Liga c'è un limite, che i blaugrana superano e che non gli permette di iscrivere in lista alcuni giocatori, nuovi acquisti e non. È stato il caso di tanti ...I convocati delTer Stegen, Gavi, Ferran, Lewandowski, Ansu Fati, Christensen, Ez Abde,A., Romeu, S. Roberto, F. De Jong, Gündoan , Kounde, Eric, Astralaga, Lamine Yamal, Balde, M. ...8.30 - La Lazio negli ultimi giorni di mercato lavora per cedere tre giocatori:Antonio, ... c'è la Cremonese sullo sfondo LEGGI QUI 8.30 - Ancora non c'è il via libera per Cancelo al

Ter Stegen rinnova…e il Barcellona può iscrivere Marcos Alonso al campionato… DerbyDerbyDerby

Il club di Joan Laporta avrebbe intenzione di proporre il cartellino di Marcos Alonso, terzino mancino che non rientra più tra le priorità di Xavi, chiedendo circa 15 milioni di euro. Lo spagnolo, in ...I campioni del Barcellona sono pronti per un'altra stagione di lotta ... approdato al Psg (al momento restano fuori Marcos Alonso e Inigo Martinez, che verranno inseriti a breve). Una situazione non ...