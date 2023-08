Bandi regionali per 2 milioni a sostegno degli apicoltori piemontesi

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato idell’apicoltura piemontese attivati dalla misura OCM miele, con una copertura finanziaria di 1 milione e 982 mila euro per interventi nel periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024. Possono accedere agli aiuti le aziende apistiche singole e le associazioni di. “Proseguono gli aiuti aglie per la promozione del miele e dei prodotti derivati, consapevoli delle criticità che il settore sta affrontando, principalmente dovute al cambiamento climatico che incide fortemente sulla produzione. In Italia il Piemonte si colloca tra le prime regioni per numero die per la qualità dei prodotto miele, standard che si intende mantenere Per questo come Regione siamo impegnati nella tutela della ...

...precisa che gli ufficinon sono competenti in tale attività. Il contributo varia da un minimo di 130 ad un massimo di 300 euro , in base ai criteri stabiliti dai Comuni nei propri. ......non soltanto le circa 30 istituzioni comunali ma anche una serie di enti e istituzionie ... La richiesta dovrà essere compilata e inviata all'indirizzo di posta elettronica.pescarabruzzo@...... ecco in quali Regioni e come chiederli Sarà un autunno all'insegna dei rincari e, come già accaduto negli scorsi anni, le amministrazionie comunali hanno pubblicato diversirelativi ...

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta regione.fvg.it

"Mi sorprende non poco l’uscita del consigliere Nichi Netti (capogruppo consiliare di FdI), che qualche giorno fa ha inteso far partire un comunicato stampa con una serie di accuse nei confronti del m ...ANCONA – Al fine di promuovere una crescita digitale in tutto il territorio, la regione Marche ha emanato un bando da 7 milioni di euro per i comuni. L’obiettivo è di rendere maggiormente attrattivi e ...