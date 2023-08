Badminton | Mondiali 2023 | tris di ori per la Corea del Sud | Carolina Marin sconfitta in finale

(Di domenica 27 agosto 2023) Si sono conclusi a Copenaghen, in Danimarca, idi: dopo aver assegnato le medaglie di bronzo nella giornata di ieri agli atleti sconfitti in semi, oggi si sono disputate le finali di tutti i cinque tabelloni (specialità olimpiche).di ori per ladel Sud, mentre resta a bocca asciutta l’Europa.del Sud vittoriosa in tutti gli atti conclusivi disputati: pronostico ribaltato nel doppio misto, dove i sudni Seo Seung Jae e Chae Yu Jung, coppia numero 5 del seeding, superano i cinesi Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong, duo testa di serie numero 1, con lo score di 21-17 10-21 21-18. Pronostico rispettato, invece, seppur con un risultato più netto di quanto prevedibile, nel singolare femminile, dove la ...

Proseguono i2023 die si sono completati quest'oggi gli incontri dei sedicesimi di finale dei tornei singolari al femminile e al maschile. Per quanto riguarda gli uomini, il giapponese ...Nuova giornata ricca di partite ai2023 diin corso di svolgimento a Copenaghen . Per quanto riguarda il torneo maschile il rappresentante di Taiwan Wang ha sconfitto il cinese Lu mediante il punteggio di 2 - 1 (21 - ...Giovanni Greco e David Salutt guadagnano i sedicesimi di finale nel torneo di doppio maschile ai Campionati del Mondo diin corso a Copenaghen. Il duo azzurro ha offerto una bella prestazione, sconfiggendo in maniera netta in due set (21 - 14; 21 - 7) i peruviani Jose Guevara e Diego Mini. Domani nei ...

Si sono disputate le semifinali dei Mondiali di badminton, e la Danimarca, che ha l’onore e l’onere di ospitarli, vanta la possibilità di avere un doppio nell’ultimo atto. Certo, non è Viktor Axelsen, ...Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 27 agosto: in programma i Mondiali di atletica, badminton, canoa velocità, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, basket m ...