(Di domenica 27 agosto 2023) Si sono disputate le semideidi, e la, che ha l’onore e l’onere di ospitarli, vanta la possibilità di avere un doppio nell’ultimo atto. Certo, non è Viktor Axelsen, eliminato prematuramente, ma rimane comunque per il pubblico danese la possibilità di assistere a una finale con figure connazionali da tifare. Per la verità,nel singolare maschile si sarebbe potuto avere un danese nell’ultimo atto. Anders Antonsen, però, è stato sconfitto dal giapponese Kodaki Naraoka per 25-23 25-12; dall’altra parte del campo ci sarà il thailandese Kunlavut Viditsarn, vittorioso per 18-21 21-13 21-14 sull’indiano Prannoy. In campo femminile, la spagnola Carolina Marin impedisce il confronto tra le numero 1 e 2 del tabellone eliminando la giapponese Akane Yamaguchi per 23-21 e ...

Proseguono i2023 die si sono completati quest'oggi gli incontri dei sedicesimi di finale dei tornei singolari al femminile e al maschile. Per quanto riguarda gli uomini, il giapponese ...Nuova giornata ricca di partite ai2023 diin corso di svolgimento a Copenaghen . Per quanto riguarda il torneo maschile il rappresentante di Taiwan Wang ha sconfitto il cinese Lu mediante il punteggio di 2 - 1 (21 - ...Giovanni Greco e David Salutt guadagnano i sedicesimi di finale nel torneo di doppio maschile ai Campionati del Mondo diin corso a Copenaghen. Il duo azzurro ha offerto una bella prestazione, sconfiggendo in maniera netta in due set (21 - 14; 21 - 7) i peruviani Jose Guevara e Diego Mini. Domani nei ...

Badminton, Mondiali 2023: tanta Asia nelle finali, spazio anche per la Danimarca con Astrup/Rasmussen OA Sport

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 27 agosto: in programma i Mondiali di atletica, badminton, canoa velocità, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, basket m ...Sempre più nel vivo i Mondiali 2023 di badminton a Copenaghen. La Royal Arena è stata teatro di match appassionanti nel singolare maschile e femminile, come nel doppio uomini, donne e misto. Partendo ...