(Di domenica 27 agosto 2023) Unè statoper strada, trafitto da un colpo dial petto, probabilmenteun litigio sulla viabilità. È successo a, in provincia di Ancona, nel pomeriggio di oggi. L’automobilista che ha colpito il giovane con il fucile da sub è poi scappato a bordo di una Polo bianca: è stato trovato a torso nudo in una strada di Falconara Marittima, con l'arma del delitto, e portato in stato di arresto nella caserma dei carabinieri di Osimo per essere interrogato.

Automobilisti litigano a Sirolo, 23enne ucciso con una fiocina: dopo fuga, fermato 30enne Sky Tg24

Un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. Secondo le prime informazione il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una ...Sull’omicidio indagano i carabinieri, che hanno confermato come il litigio sia nato per futili motivi legati al traffico. La lite, hanno spiegato, sarebbe sorta perché chi era a bordo dell'auto in cui ...