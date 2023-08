Australia | lo schianto terribile di un Osprey Usa | 3 marine sono morti

(Di domenica 27 agosto 2023) Uno. Inun elicottero militareUsa è precipitato su un’isola remota a largo di Darwin, a dichiararlo la polizia locale. Dei 23a bordo, 3, lo rivelano fonti della marina militare. In genere, alle esercitazioni (chiamate “Predators Run”) partecipano circa 2.500 militari provenienti da Usa,, Filippine, Timor L'articolo proviene da Il Difforme.

