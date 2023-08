Australia | aereo militare Usa precipita durante esercitazioni

(Di domenica 27 agosto 2023) Sydney, 27 ago. (Adnkronos/Dpa) - Undegli Stati Uniti si è schiantato al largo della costa settentrionale dell', secondo quanto hanno riferito i media locali. Si ritiene che il velivolo, un Bell Boeing V-22 Osprey, trasportasse più di 20 militari quando si è schiantato nelle Isole Tiwi, a nord di Darwin, nel territorio del Nordno,un'esercitazione. L'emittente Abc ha riferito che diverse persone sono state salvate dopo l'incidente e che fino a questo momento non ci sono notizie di vittime. La Abc ha citato un portavoce del Ministero della Difesano che ha affermato che l'incidente è avvenutol'esercitazione congiunta Usa-denominata 'Predator's Run 2023'. "I rapporti iniziali ...

A bordo più di 20 militari, fino a questo momento non ci sono notizie di vittime ...