Attesi altri temporali a Nord-Ovest | allerta arancione in Lombardia e Liguria con rischio grandine | al Sud l’estate resiste per poco

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo il caldo torrido registrato nelle ultime settimane, nella giornata di ieri si è passati improvvisamente – come da previsioni – a raffiche di vento e pioggia battente ine Piemonte. Ma il picco di questa ondata di maltempo è previsto tra le giornate di oggi e domani, lunedì 28 agosto: si prevedono piogge ancora più intense nelle regioni delItalia, raffiche di vento e violente grandinate. Nel frattempo la protezione civile che ha diramato l’sue quella gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, Trento, Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale «peridraulico e idrogeologico». Questo repentino passaggio da temperature che sfiorano i 40 gradi per poi precipitare anche di 15 gradi ...

Dopo il caldo torrido registrato nelle ultime settimane, nella giornata di ieri si è passati improvvisamente - come da previsioni - a raffiche di vento e pioggia battente in Lombardia, Liguria e ...... uno dei più tolleranti (in senso molto relativo) in fatto di diversità sessuale, essendo... Nel 2019 i Mashrou' Leila sono gli artisti piùal Byblos festival, una sorta di Glastonbury del ...Dopo il caldo torrido registrato nelle ultime settimane, nella giornata di ieri si è passati improvvisamente - come da previsioni - a raffiche di vento e pioggia battente in Lombardia, Liguria e ...

Attesi altri temporali a Nord-Ovest, allerta arancione in Lombardia e ... Open

Durante la lezione-concerto intitolata "Battiato, segnali di vita e di arte" al Parco archeologico di Selinunte Morgan ha tuonato contro parte del pubblico tirando in ballo anche il collega con cui ...Quinto giorno della Palermo-Montecarlo 2023, la grande regata offshore di fine agosto svela sempre più la sua immagine, e prepara il bilancio della 18ma edizione. Come sempre, è una Palermo-Montecarlo ...