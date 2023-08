ATP Winston-Salem 2023 | Sebastian Baez inarrestabile Batte Lehecka e vince il secondo titolo consecutivo

(Di domenica 27 agosto 2023) Un mese di agosto semplicemente fantastico quello di. Il tennista argentino ha trionfato nel torneo ATP di, conquistando il suodopo quello vinto tre settimane fa a Kitzbuehel. Una striscia aperta di dieci vittorie consecutive per il sudamericano, che diventa anche il primo tennista argentino dal 2013 a conquistare almeno tre tornei in una sola stagione (ha vinto anche sulla terra di Cordoba a febbraio). In quest’ultimo atto sul cemento americano,ha superato il ceco Jiriin due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita che ha vistochiudere addirittura con 28nti contro i 21 ...

Non abbiamo fatto subito uno step grandissimo, ma siamo passati piano piano dai Challenger al Tour. Non dimentichiamo inoltre che Baez è in serie positiva da 9 partite, grazie al titolo vinto a Kitzbuhel e il gran cammino messo in atto a Winston-Salem, dove ha dimostrato come anche sul cemento...

[6] S. Baez b. [1] B. Coric 6-3 6-7(4) 7-6(2) Nella notte italiana è andata in scena la seconda semifinale del torneo ATP 250 di Winston-Salem, protagonisti il 22enne Sebastian Baez e il croato Borna Coric.