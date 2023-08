Atletica mondiali Budapest | Meucci | “L’esperienza mi ha insegnato a stare calmo”

(Di domenica 27 agosto 2023)commenta la propria performance al termine della maratona: “Nella mia testa avevo una gara così. Se avessi avuto un po’ più coraggio dal 25esimo al 30esimo chilometro, mi avrebbe aiutato. Al 25esimo ho saltato il rifornimento, mi sono innervosito, mami hae respirare. Nel finale ho dato tutto quello che avevo e forse anche di più. Sì, era una giornata calda, ma non come a Doha o a Pechino, sono riuscito a gestirla perché ho ritrovato sensazioni già vissute. Faccio i complimenti a Yoghi”. Parla anche Chiappinelli: “Al 25esimo mi sentivo ancora molto bene, è per questo che ho provato a fare uno ‘strappino’ andando in testa alla maratona, volevo provare a scremare il gruppo perché eravamo in tanti. Fino al 35esimo sono rimasto con i migliori, poi mi sono ...

Victor Kiplangat vince l' oro nella maratona maschile aididi Budapest. L'ugandese conclude la gara in 2h08'53', seguito da Teferi (2h09:12), e da Gebresilase (2h09:19). Daniele Meucci è il migliore degli azzurri: ha concluso al decimo ...E sono quattro, nel senso di medaglie italiane aidi. La staffetta della 4X100 conferma la propria dimensione planetaria e, dopo l'oro dei Giochi di Tokyo, sale anche sul podio mondiale di Budapest, dove a precedere gli azzurri sono ...Victor Kiplangat vince la medaglia d'oro nella maratona maschile aidileggera di Budapest 2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista dal 27esimo km e in cui fa il vuoto a totale a 4 km dal traguardo. ...

Esattamente come lo scorso anno, anche ai Mondiali di Budapest Armand Duplantis non ha avuto rivali nel salto con l'asta. Con un percorso netto fino ai 6,10m, lo svedese, che ha fallito l'assalto al ...L'oro della maratona ai mondiali di atletica leggera di Budapest lo conquista l'ugandese Victor Kiplangat in 2h08'53", argento per l'israeliano Maru Teferi (2h09:12), bronzo Etiopia con Leul Gebresila ...