Atletica | Mondiali Budapest 2023 | niente da fare per le 4×400 | la maschile e la femminile chiudono al settimo posto

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) Ultima giornata deidi. Italia impegnata nelle finali della. Due assenze pesanti per entrambi i quartetti, che hanno perso poco prima dell’inizio delle gare le due punte principali con Sibilio sostituito da Meli e Folorunso sostituita da Polinari. Scotti, Meli, Benati e Re, in ordine di frazione,allontani dal podio in 3:01.23. Vincono gli Stati Uniti in 2:57.31 davanti alla Francia, 2:58.45, e alla Gran Bretagna, 2:58.71. Deluse Giamaica, quarta in 2:59.34, e Botswana, squalificata a causa di un cambio disastroso tra la terza e la quarta frazione .anche per Mangione, Polinari, Bonora e Trevisan che si ...