Atletica | Mondiali 2023 Si chiude con la maratona e le 4×400 nella notte delle stelle!

(Di domenica 27 agosto 2023) Siun Mondiale che si farà ricordare! Sulle rive del Danubio sono stati dieci giorni di grandi emozioni, sono arrivate conferme dall’italiana, sono arrivati risultati straordinari e grandi gare a livello globale e non è ancora finita perché oggi si assegnano gli ultimi otto titoli iridati e l’Italia c’è sia, sia nelle due staffettedove l’obiettivo medaglia è francamente complicato. Si parte con lamaschile per le strade del centro di Budapest. L’Italia prova ad essere protagonista con un tris di atleti di ottimo livello, Daniele Meucci, Yohannes Chiappinelli ed Eyob Faniel, mentre il quarto, Iliass Aouani ha solo rimandato la sua presenza in una grande manifestazione. Tamirat Tola, detentore del titolo mondiale e del record dei campionati ...