Atletica | Mondiali 2023 | Ingebrigtsen si riscatta | Bol spaziale | Mahuchikh batte le australiane | giavellotto indiano

(Di domenica 27 agosto 2023) A Budapest (Ungheria) si sono conclusi idileggera. Nell’ultima serata si sono assegnati sette titoli iridati: il norvegese Jakobsi èto dopo lo smacco subito sui 1500 metri e ha trionfato sui 5000 metri, la kenyana Mary Moraa ha regalato spettacolo sugli 800 metri, la bahrainita Winfred Mutile Yavi ha conquistato l’oro dei 3000 siepi con la miglior prestazione mondiale stagionale, l’Neeraj Chopra ha vinto il tiro deldopo uno splendido duello,è la reginetta del salto in alto. L’Italia era impegnata esclusivamente nelle due staffette del miglio: la 4×400 maschile, priva di Alessandro Sibilio, ha chiuso al settimo posto nella gara vinta dagli USA; la 4×400 femminile, che ha ...

