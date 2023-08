Atletica | le azzurre della 4×400 | “Stiamo lavorando in vista dell’anno prossimo | con gli Europei in casa”

(Di domenica 27 agosto 2023) L’ultima gara dei Mondiali 2023 dileggera ha visto l’Italia chiudere al settimo posto nella finalestaffettafemminile: lehanno eguagliato il piazzamento ottenuto pochi minuti prima dai connazionali nella stessa specialità del settore maschile. A Budapest, in Ungheria, lehanno parlato in zona mista ai microfoniRai. Alice Mangione: “Ci siamo divertite, eravamo in gruppo,in, con gliin, ma questa è una bella squadra, nessuno ci fa paura“. Anna Polinari: “E’ stato bellissimo quando sono stata chiamata per correre la finale, questo tempo fino a ieri sarebbe valso il ...

Si chiudono i Mondiali di Budapest: la staffetta maschile 4x400 chiude in settima posizione la finale (dopo la squalifica del Botswana), oro agli Stati Uniti. Settimo posto anche per quella femminile, ...** Quattro medaglie: Tamberi, staffetta 4x100, Fabbri e Palmisano** L'Italia chiude al 10° ... Stefano Mei ex mezzofondista e presidente della FIDAL (Federazione italiana dileggera) ...... entrata in vigore 75 anni fa, abbiamo visto quell'Italia 'incarnata' nelle staffette4x100 maschile e femminile al Mondiale didi Budapest. Dicono molto ma non tutto le nude cifre ...

Mondiali, le due staffette 4x400 azzurre settime Sky Sport

L'Italia ha conquistato quattro medaglie ai Mondiali 2023 di atletica leggera: l'oro di Gianmarco Tamberi, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e della 4x100 maschile, il bronzo di Antone ...Ayomide Folorunso non correrà la Finale della 4x400 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L'azzurra era stata strepitosa nella batteria dei ieri, disputando una seconda frazione di enorme spessore tec ...