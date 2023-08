Atletica | La Torre applaude l’Italia | “4×100 femminile storica Avete visto che Tortu? Nei 200 era stato inspiegabile”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) L’italiana continua a vivere un momento di grande fulgore: i Campionati Mondiali di Budapest 2023 stanno confermando che le Olimpiadi 2021 non sono state un caso e il movimento italiano sta diventando un’eccellenza mondiale. L’oro di Tamberi, l’argento dellae di Leonardo Fabbri: gli azzurri sono competitivi in diverse discipline. Antonio La, direttore tecnico italiano dell’leggera, ha analizzato ai microfoni di Rai Sport la rassegna mondiale, partendo da una battuta sulla maratona maschile in corso di svolgimento: “La maratona è entrata nel vivo presto oggi, le condizioni ambientali sono diverse: l’umidità è molto alta, ma la temperatura è fra i 22 e i 23 gradi, quindi accettabile“. Sull’argento dellamaschile di ieri sera: “La buona notizia è che abbiamo totalmente ...