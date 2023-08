Atletica | la Francia evita le 0 medaglie ai Mondiali | la 4×400 salva la spedizione | vincono gli USA | Italia ultima

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Gli USA hanno dominato lamaschile ai2023 dileggera. Il quartetto americano ha azionato il turbo fin dall’inizio e si è imposto con un rilevante 2:57.31 (miglior prestazione mondiale stagionale): Quincy Hall ha firmato un lancio eccellente, Vernon Norwood ha ampliato le maglie, Justin Robinson e Rai Benjamin hanno condotto con autorevolezza il testimone verso il traguardo. Laha scongiurato lo zeroproprio in extremis. I transalpini non erano mai saliti sul podio nel corso di questa rassegna iridata, mano baracca e burattini con questo argento in una gara di grande tradizione, dove tra l’alto hanno siglato il record nazionale (2:58.45). Ludvy Vaillant e Gilles Biron hanno tenuto botta, David Sombe è stato il migliore, Téo Andant ha poi ...