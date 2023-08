Atletica | la 4×100 non è ancora qualificata alle Olimpiadi! Cosa serve per andare a Parigi 2024? Bahamas decisive

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento con lamaschile ai Mondiali 2023 dileggera. La nostra Nazionale si è inventata una magnifica impresa a Budapest, correndo in un eccezionale 37.62 e meritandosi il secondo gradino del podio. La magia riesce ai Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che nella capitale magiara hanno siglato il secondo tempo della storia del Bel Paese a 12 centesimi dal record nazionale. Gli azzurri si sono dovuti arrendere soltanto agli USA di Fred Kerley e Noah Lyles (37.38), precedendo squadroni come Giamaica e Gran Bretagna. Risultato strepitoso per il Bel Paese, che si conferma un rifermo della velocità internazionale. Roberto Rigali è stato solidissimo al lancio, Marcell Jacobs ha sciorinato tutti i suoi cavalli sul rettilineo, Lorenzo Patta ha strabiliatouna volta in curva dopo la buona ...

Ultima giornata ai Mondiali dileggera di Budapest 2023, oggi 27 agosto. Dopo lo spendido argento per l'Italia con il secondo posto dellamaschile, il programma di oggi - in diretta tv su Rai, Sky Sport e Eurosport - ......Il video con gli highlights della finale della staffettafemminile dei Mondiali d'2023 in programma a Budapest, in Ungheria. Niente medaglia per l'Italia, che chiude quarta ma ottiene comunque il miglior piazzamento della storia. Dosso, ...