Atletica | Kiplangat vince la Maratona maschile ai Mondiali Uganda in festa | Meucci e Chiappinelli 3° e 4° europeo

(Di domenica 27 agosto 2023) Victorha vinto laai2023 dileggera. L’ugandese si è imposto lungo le strade di Budapest con il tempo di 2h08:53, conquistando la sua prima medaglia iridata in carriera su questa distanza. Il 23enne si era rivelato al Pianeta della 42 km lo scorso anno, quando conquistò la medaglia d’oro ai Giochi del Commonwealth e fu quarto ad Amburgo con il personale di 2h05:09. L’africano, che lo scorso 26 febbraio era stato secondo a Osaka, amplia il proprio palmares in cui figura anche un titolo iridato in montagna conquistato a Premana (in provincia di Lecco) nel 2017. Victorè una conoscenza degli appassionati italiani perché si è visto più volte con la casacca della Quercia Trentingrana. Il classe 1999 ha fatto gara di testa in maniera ...