Nono posto per Elisa Molinarolo nella finale del salto con l'asta femminile ai Mondiali dileggera in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurra al primo colpo ottiene le misure di 4....Gli scozzesi sono una maledizione per il norvegese che arriva ...Il favoritoIngebrigtsen infatti stato beffato negli ultimi metri da Josh Kerr, dovendosi cos accontentare dell'argento mentre Narve Gilje Nordas ha chiuso in terza posizione. Dal canto suo ...

Atletica, Jakob Ingebrigtsen si riscatta ai Mondiali: oro sofferto sui 5000, Katir battuto in rimonta OA Sport

Alla vigilia dell'ultima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera, l'Italia ha conquistato quattro medaglie: l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, gli argenti di Leonardo Fabbri nel gett ...Per il giorno numero sei si partirà all'alba da Piazza degli Eroi con la 35 km di marcia. Fari puntati sul campione in carica Massimo Stano ...