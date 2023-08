Atletica | gli azzurri della 4×400 | “Questa squadra ha avuto un sacco di infortuni | ma siamo qui e siamo settimi”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italiastaffettametri maschile ha chiuso al settimo posto, in virtùsqualifica del Botswana, con il crono di 3:01.23, la finale dei Mondiali 2023 dileggera, che si chiuderannosera a Budapest, in Ungheria. I quattrohanno parlato a caldo ai microfoniRai, ne riportiamo le dichiarazioni seguendo l’ordine delle frazioni in cui hanno corso gli. Edoardo Scotti: “Ho saputo oggi dopo pranzo che sarei partito al lancio, sono contentoprestazione e del gruppo, che è giovane“. Riccardo Meli: “Stamattina ho saputo che dovevo correre, ero dispiaciuto per Sibilio, mi dispiace di non essere abbastanza competitivo per sostituirlo. Tra uno o due anni potremo dire la nostra, non ...