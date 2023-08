Atalantamania | CDK e Scamacca non fanno miracoli | il mercato sì!

Non solo quello di, anche Zortea ha messo la firma chiudendo la partita 4' prima del fischio di Marchetti. Il Sassuolo ha scelto di non riscattarlo, e lui ha frantumato la rete con un bolide ...Commenta per primo Si è mossa con astuzia l'Atalanta, facendo credere di avere occhi solo per De Ketelaere , mentre modificava la scrittura dei bonus per renderli più appetibili agli occhi del West ...Non solo quello di, anche Zortea ha messo la firma chiudendo la partita 4' prima del fischio di Marchetti. Il Sassuolo ha scelto di non riscattarlo, e lui ha frantumato la rete con un bolide ...

Atalantamania: Scamacca e CDK, big beffate, è un (doppio) attacco ... Calciomercato.com

In soli quattro giorni Charles De Ketelaere è rinato. Una rivincita così fulminea, dopo 12 mesi lunghissimi e vuoti al Milan, è rara da vedere in Serie A. Perfino per mister Gasperini, abituato a tira ...