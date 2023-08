Asilo | rimpatri e minori Ferro | cosa cambierà con il nuovo decreto sicurezza

(Di domenica 27 agosto 2023) La questione migranti non sembra avere soluzioni, gli sbarchi aumentano e i sindaci, chiamati ad accogliere chi arriva sui territori, chiedono aiuto al governo. Nel frattempo a Lampedusa continuano ad arrivare persone e l'hotspot dell'isola è, di, in sofferenza. Il Tempo ha intervistato la sottosegretaria all'Interno Wandaper capire quali saranno le prossime mosse della maggioranza.Sottosegretaria ieri Salvini ha annunciato come, già a settembre, sia necessario un. Ci può anticipare quali potrebbero essere le novità? «Gli uffici dei ministeri sono al lavoro per avere norme più severe e funzionali su una serie di temi, a partire dalo dei migranti irregolari che si sono resi responsabili di atti violenti e pericolosi, su cui siamo curiosi di ...

Decreto sicurezza, Wanda Ferro: interveniamo su richieste d'asilo, rimpatri e minori Il Tempo

