(Di domenica 27 agosto 2023)tv262023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,262023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 i Mondiali di atletica. Su Rai 3 Allarme rosso nell’Africa nera. Su Rete 4 Da. Su Canale 5 Lodei. Su Italia 1 Windstorm – Contro ogni regola. Ma chi ha totalizzato i maggioritv262023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv262023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ...

... Yiruma, Yann Tiersen, Vangelis hanno milioni diall'anno) ma suggerendo nuove soluzioni, ... Appuntamento quindi a26 agosto dalle ore 20,30 nella piazzetta Garofalo a Minori. Condividi: ...Ritorna dopo la pausa ferragostana l'appuntamento delcon il nostro Diego Scardocci, tra le firme di punta del vostro magazine preferito L'... Come al solito, ottimi!!!...My home my destiny verrà sospesa con l'ultima puntata della prima stagione che andrà in onda... Probabilmente Mediaset vuole beneficiare deglibuoni de La Promessa per trainare Myrta ...

Ascolti tv sabato 26 agosto: Benedetta Primavera, Lo show dei record, Da grande TPI

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset in vigore dal prossimo 2 settembre, prevede un ritorno di Terra amara nel daytime del sabato pomeriggio, seppur con una durata diversa rispetto a ...che debutta quindi anche al sabato, dopo i buoni ascolti incassati in estate. Puntate ricchissime di colpi di scena anche per la soap turca, dunque si prevedono ottimi ascolti per Canale 5. A seguire ...