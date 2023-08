Ascolti TV | Sabato 26 Agosto 2023 Atletica 17 2% e Pallavolo 16 1% portano in alto Rai2 MaleBenedetta Primavera 9 5% | Lo Show dei Record 11%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 agosto 2023) Mondiali di: l'esultanza italiana per l'Argento Nella serata di ieri,26, su Rai1 Benedettaha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Lodeiha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Sul’appuntamento serale con i Mondiali diLeggera di Budapest ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Per gli Europei diFemminile Italia-Spagna ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Windstorm – Contro Ogni Regola ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Agente 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno ...