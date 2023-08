(Di domenica 27 agosto 2023) In Umbria la flessione tocca il 20,2 per cento, a fronte del 17,4 nazionale e del 18 per cento delle regioni centrali: lo rivela l'indagine della 'Cgia' di ...

In Umbria la flessione tocca il 20,2 per cento, a fronte del 17,4 nazionale e del 18 per cento delle regioni centrali: lo rivela l'indagine della 'Cgia' di Mestre - con il risultato che la platea degli artigiani è in costante diminuzione.

Artigiani in caduta libera Dal 2012 si sono persi quasi settemila addetti LA NAZIONE

Continua a diminuire il numero degli artigiani in Umbria. Dal 2012 sono scesi di quasi settemila unità con una flessione del 20,2 per cento a fronte del 17,4 per cento italiano e del 18 per cento ...Lucca è tra le province italiane in cui si registra il maggior numero di chiusure di attività artigianali. E’ terza in classica con un calo registrato del 27 per cento, dopo Vercelli e Teramo entrambe ...