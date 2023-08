Arriva la burrasca di fine agosto | grandinate | temporali e vento forte | le zone a rischio

(Di domenica 27 agosto 2023) Dunque in Toscana, come in buona parte del resto d'Italia, scatta una decisa inversione a U del meteo

Firenze, 27 agosto 2023 – Davvero ultime ore per l’estate africana che ha caratterizzato queste ultime settimane di agosto e gran parte del mese di luglio. Dunque in Toscana, come in buona parte del ...Sempre meno all'arrivo del ciclone Poppea che nelle prossime ore potrebbe ... (solo l'acqua dei mari è calda tra i 28-30°) potrebbe trasformarsi in una violenta burrasca. Già dalla giornata di ieri ...