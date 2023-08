Arriva il ciclone Poppea | allerta in tutta Italia per forte maltempo

(Di domenica 27 agosto 2023) Il caldo oggi comincia a lasciare l’, domenica 27 agosto segna l’inizio di una nuova fase meteo con calo di temperature eche lascia il segno con il, destinato a farsi sentire dalla fine del weekend all’inizio della prossima settimana. Pioggia, temporali, raffiche di vento e soprattutto grandine, anche con il rischio di chicchi di dimensioni rilevanti. Le previsioni dell’Aeronautica Militare indicano al Nord cielo irregolarmente nuvoloso per l’alta pressione che sull’tende gradualmente a diminuire. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord-ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna, con piogge a carattere di rovescio e temporale, che localmente saranno anche ...

Il nuovoin un 2023 che si classifica fino a ora in Italia nella top ten degli anni più caldi di sempre con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica che lo classifica ...I presupposti per la trasformazione di un normale vortice ciclonico in untropicale o uragano mediterraneo sono questi: temperature delle acque marine superiori ai 26°C, intensa evaporazione,...Ila Milano: tetti scoperchiati e allerta fiumi A fare chiarezza su cosa ci aspetta nelle prossime giornate è il sito 3bmeteo.com . Se un assaggio dei nubifragi e dei forti venti che ...

In base alle previsioni nelle prime della giornata nelle regioni del nord arriveranno le nuvole e qualche piovasco nell'arco alpino e nella Valle Padana mentre nel resto d'Italia sarà ancora caldo ed ...Il previsto ciclone Poppea ha già cominciato a provocare disagi ... sono circa 150 le segnalazioni arrivate alla centrale operativa della Protezione civile del Comune di Milano dopo il primo violento ...