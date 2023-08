Arrestati a Roma otto borseggiatori e un rapinatore

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Prosegue senza sosta il monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale diper contrastare il fenomeno dei borseggi ai danni dei turisti presenti nella Capitale in questo periodo estivo. In poche ore i Carabinieri hanno arrestato altre 9 persone, di cui 8 gravemente indiziate di furto aggravato e una per rapina nel corso di diverse attività. Questi arresti si aggiungono ai 47 già eseguiti da Ferragosto ad oggi dai Carabinieri del Comando Provinciale di. Da evidenziare l’intervento di ieri sera di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di. In particolare, una turista scozzese mentre stava fotografando il tramonto da ponte Garibaldi, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che l’ha colpita alla mano con un pugno, facendole cadere a terra lo smartphone. La vittima ha cercato poi di ...