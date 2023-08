Arnoux | Tutti migliorano | tranne la Ferrari A Vasseur consiglio di non parlare

...ITALY Il disastro Ferrari (l'ennesimo) nelle qualifiche ieri a Zandvoort commentato da René... Non capisco comefacciano progressi e la Ferrari non ci riesca. Basta guardare la McLaren" ...Alfonso De Portago , per esempio. Poi James Hunt o Clay Regazzoni . Ma anche Reneée Alain Prost, Gerard Berger. Piloti di F.1 a tempo perso, playboy in servizio attivo 24 ore ... 'Sono...Cosa succederà nelle puntate in onda dal 10 al 14 aprile Scopriamoi dettagli delle trame ... stufa dell'atteggiamento condiscendente di Roberto con Lara si distrae con l'affascinantee ...

Arnoux: «Tutti migliorano, tranne la Ferrari. A Vasseur consiglio di ... IlNapolista