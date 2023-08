(Di domenica 27 agosto 2023) Un uomo di 80 anni è statoa colpi di bastone a. Il cadavere è stato scoperto ieri in un boschetto in via Piandanna: era irriconoscibile e inizialmente non è stato possibile stabilire ...

Un uomo di 80 anni è statoa colpi di bastone a Sassari. Il cadavere è stato scoperto ieri in un boschetto in via Piandanna: era irriconoscibile e inizialmente non è stato possibile stabilire con precisione le cause ...L', secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, sarebbe statoa colpi di bastone al termine di una lite, pare per motivi di gelosia. Poi il 48enne avrebbe dato fuoco al cadavere,...dal caldo. Un uomo di 81 anni è morto lunedì mattina a Livraga, nel Lodigiano, dopo aver avuto un malore a causa delle temperature altissime. Stando a quanto appreso, l'stava camminando ...

++ Anziano ucciso a bastonate a Sassari, fermato un 48enne ++ Agenzia ANSA

La polizia di Sassari ha fermato un uomo per l'omicidio di Nicola Pasquarella, l'80enne di Ittiri di cui sono stati ritrovati i resti.È di un uomo di 80 anni il cadavere carbonizzato trovato ieri a Sassari in via Pandanna. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della polizia di Stato che ha rinvenuto i resti in ...