Anziano ucciso a bastonate a Sassari | fermato 48enne per omicidio

(Di domenica 27 agosto 2023) Un uomo di 48 anni è statocon l'accusa di averun 80enne, Nicola Pasquarella, il cui cadavere carbonizzato era stato trovato ieri in via Piandanna. Le indagini della polizia sono coordinate dalla pm Lara Senatore che durante la notte ha disposto il fermo del

L'omicidio L', secondo quanto emerso dalle indagini e dagli accertamenti effettuati sul luogo dal medico legale, sarebbe statoa colpi di bastone al termine di una lite nel boschetto ...L', secondo quanto emerso dalle indagini e dagli accertamenti effettuati sul luogo del medico legale, sarebbe statoa colpi di bastone al termine di una lite. Poi il 48enne avrebbe dato ...Un uomo di 80 anni è statoa colpi di bastone a Sassari. Il cadavere è stato scoperto ieri in un boschetto in via ... durante una lite avrebbe colpito con un bastone l'uccidendolo. Poi ...

++ Anziano ucciso a bastonate a Sassari, fermato un 48enne ++ - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Un uomo di 80 anni è stato ucciso a colpi di bastone a Sassari . Il cadavere è stato scoperto ieri in un boschetto in via Piandanna: era irriconoscibile e ...Risale almeno a due settimane fa l'omicidio di Nicola Pasquarella, l'80enne di Ittiri nel sassarese, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri in un boschetto di via Piandanna a Sassari. (ANSA ...