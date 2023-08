Antonio La Torre | il bilancio sui Mondiali | “Tamberi come Tomba e Rossi Jacobs difenderà l’oro a Parigi Tortu un rebus”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia ha conquistato quattro medaglie ai2023 di atletica leggera:di Gianmarco, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e della 4×100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. In attesa dell’ultima serata di gare a Budapest, dove la nostra Nazionale potrà fare affidamento sulle due 4×400, il Bel Paese occupa il decimo posto nel medagliere e ha raccolto tredici finali (ovvero piazzamenti nelle prime otto posizioni, consideriamo già nel conto i risultati delle staffette del miglio). Un computo di medaglie di questo calibro non si vedeva dal 2001, un numero finalisti di questa quantità non arrivava addirittura dal 1999. Il DTLaha snocciolato una serie di altri dati, durante la conferenza stampa finale presso Casa Italia. A ...