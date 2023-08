Angelus | Papa Francesco | c’è una domanda alla quale tutti dobbiamo rispondere

(Di domenica 27 agosto 2023) Nell’di questa domenicaricorda qual è laposta da Gesùognuno di noi deve. Al Signore non bastano le mezze risposte o i vaghi riferimenti. La presenza che il Salvatore vuole avere nella nostra vita è ben più impegnativa. Anche l’di oggi parte dal vangelo domenicale, in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... che esce dalla sua bocca: ' Voi chi dite che io sia '" ha ricordatoFrancesco. "In altre ... nella comunità" ha chiesto il Pontefice in uno dei passaggi dell'di ...12.25:restiamo vicini al popolo ucraino "Solidale vicinanza al popolo greco"per gli incendi che hanno colpito il Paese è stata espressa daFrancesco al termine dell'. Bergoglio ha poi invitato a "restare vicini al popolo ucraino che soffre". Il Pontefice ha poi ricordato che giovedì prossimo partirà per una visita pastorale ...Testo dell'allocuzione del- Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. (a cura redazione "Il sismografo") Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi nel Vangelo (cfr Mt 16,13 - 20) Gesù chiede ai discepoli: La ...

Il Papa all'Angelus: "Cristo non è un ricordo del passato ma è il Dio del presente" RaiNews

Nell’Angelus di questa domenica papa Francesco ricorda qual è la domanda posta da Gesù alla quale ognuno di noi deve rispondere. Al Signore non bastano le mezze risposte o i vaghi riferimenti. La ...Il Pontefice chiede di pregare per la Grecia colpita dagli incendi e per la guerra in Ucraina. Si sofferma poi sul prossimo viaggio in Mongolia (che inizierà il 31 agosto) ...