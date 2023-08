Ancora temporali nella notte | il tempo migliora da mercoledì

Chiusi diversi sottopassi e circolazione difficoltosa, ma il peggio devearrivare ed è ...dalle ore 15 di questo pomeriggio in tutta la Liguria era scattata l' allerta arancione per, ...Poi: 'Dalle prime ore di lunedì 28 agosto e per le successive 24 - 36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, ...forti piogge. In poche ore la tempesta che ha investito il Nord del Paese, dalla Lombardia ... i fenomeni saranno accompagnati da intense piogge, grandinate ,e forti raffiche di ...

Meteo, ciclone Poppea porta ancora temporali sull’Italia. Previsioni di lunedì 28 agosto Sky Tg24

Schiarite a tratti ampie su basso Adriatico e settori ionici. Nel resto del Paese nubi accompagnate da piogge e locali temporali, con fenomeni ancora localmente intensi soprattutto su alto Adriatico, ...E ancora code per il controesodo sotto le forti piogge ... Come fa sapere la protezione civile, i fenomeni saranno accompagnati da intense piogge, grandinate, temporali e forti raffiche di vento. Dopo ...