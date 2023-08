Amrabat al Napoli si può fare | la possibile formula

(Di domenica 27 agosto 2023) Secondo quanto arriva da Firenze, ilpotrebbe chiudere presto la trattativa per. Ci sarebbe già laper provare a chiudere La viola continua a monitorare il mercato, specialmente per le uscite. Così come il, che però sembra voler incrociare il proprio cammino proprio con la squadra di Firenze. La Fiorentina ha L'articolo

Il mercato estivo 2023 delpotrebbe concludersi con due acquisti last minute. Oltre al centrocampista, infatti, la rosa ... come Sofyandella Fiorentina, davanti la necessità potrebbe ...Commenta per primo La Fiorentina e Sofyansono separati in casa. Il Manchester United continua a seguire il giocatore senza affondare il colpo. In Italia c'è ilcon De Laurentiis che sarebbe disposto a proporre a commisso un ..., ultimissime mercato da Firenze Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione di Repubblica Firenze CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Da Firenze: 'Amrabat-Napoli, si può fare. Decisa formula dell'operazione' AreaNapoli.it

La trattativa per Lukaku è sul rettilineo finale, mentre l’Inter aspetta Pavard e tenta Scalvini. Le big italiane continuano a lavorare per perfezionare gli ultimi colpi in vista della nuova stagione.Indizio dalla Spagna sull'approdo di Rodrigo De Paul in Serie A, dopo quanto emerso sul colpo di calciomercato.