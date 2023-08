Amici | Marcello Sacchetta ha compiuto 40 anni | il tenero messaggio da parte di Giulia Pauselli per lui il figlio

Sacchetta compie 40 anni: il tenero messaggio della moglie e del figlio Sacchetta sarà impegnato come coach del Musical di Mare Fuori, la popolare serie Rai campione di ascolti. ...CosìGemmato , sottosegretario alla Sanità, ospite a La Piazza di Affaritaliani.it a ... 'Da cittadino di questa regione - spiega Gemmato - quotidianamentee cittadini semplici mi ...... nonché con moltiche si sono cimentati nella scorsa competizione elettorale amministrativa ...vale per i tre consiglieri eletti di Noi CAMPANI con una nota di particolare affetto per...

Amici, Marcello Sacchetta ha compiuto 40 anni: il tenero messaggio ... ComingSoon.it

L'ex volto di Amici, Marcello Sacchetta, ha compiuto 40 anni: ecco il dolce messaggio che ha condiviso Giulia Pauselli per lui e il loro bambino. Marcello Sacchetta è uno dei volti di Amici di Maria ...Innamoramento fatale quello avvenuto dietro le quinte di Amici di Maria de Filppi. Ecco chi sono i due piccioncini: non lo direste mai ...